Боевики обстреливают Троицкое на Луганщине
14:45, 16 сентября 2014Политика
1
Боевики продолжают обстрелы населенных пунктов на Донбассе.
REUTERS
В частности, сообщает издание "Информатор", сегодня в 12:20 они начали минометный обстрел поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области.
Как отмечается, обстрел населенного пункта продолжается и в данный момент. Другие подробности не известны.
Читайте такжеБоевики пытаются оттеснить силы АТО с позиций в районе Донецка и Дебальцево (карта АТО)Напомним, вчера в течение целого дня боевики обстреливали эропорт Донецка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter