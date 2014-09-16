Боевики обстреливают Троицкое на Луганщине

В частности, сообщает издание "Информатор", сегодня в 12:20 они начали минометный обстрел поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области.

Как отмечается, обстрел населенного пункта продолжается и в данный момент. Другие подробности не известны.

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