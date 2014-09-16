Боевики планируют применить химическое оружие против силовиков в аэропорту Донецка - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТО в соцмережі.

"По данным радиоперехвата, проведенного спецслужбами Украины, стало известно, что из-за многочисленных неудачных попыток незаконных вооруженных формирований захватить аэропорт Донецк, который охраняют украинские силовики, террористами планируется применить химическое оружие. В частности миномет «Тюльпан» и соответствующие запрещены международными нормами химические боеприпасы, от которых могут пострадать и мирные жители в районе", - говорится в сообщении штаба.Читайте такжеБоевики пытаются оттеснить силы АТО с позиций в районе Донецка и Дебальцево (карта АТО)

Сообщается, что указанное оружие и боеприпасы отсутствуют в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях страны.

"Необходимо напомнить, что указанное вооружение с боеприпасами большой мощности в обычном снаряжении уже применялось боевиками при штурме аэродрома Луганск, но при этом химические боеприпасы террористы не применяли", - сообщает штаб.

Также предполагается, что боевики в очередной раз, после применения оружия, будут обвинять именно украинскую сторону в потерях среди мирного населения.