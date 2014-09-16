Депутаты заявляют, что президентские законы были приняты с нарушением регламента (фото)

Эту информацию подтвердили народные депутаты Олесь Доний и Андрей Шевченко.



В частности, во время голосования было отключено табло, а когда высветились цифры относительно исхода голосования, то не был показан результат по фракциям.

Читайте такжеРоссия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешало Украине вступить в ТСТакже, депутаты из Свободы и Батькивщины подняли карточки вверх чтобы показать, что они не голосуют за законы об амнистии и особый статус Донбасса.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты Верховной Рады приняли несколько важных законов. В частности, речь идет о принятии президентских законов об амнистии и об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.