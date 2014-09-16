Депутаты заявляют, что президентские законы были приняты с нарушением регламента (фото)
12:46, 16 сентября 2014Политика
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Как сообщила журналист Анастасия Станко, голосования за президентские законы относительно особого статуса отдельных районов Донбасса проходило с многочисленными нарушениями.
Леся Оробец
Эту информацию подтвердили народные депутаты Олесь Доний и Андрей Шевченко.
В частности, во время голосования было отключено табло, а когда высветились цифры относительно исхода голосования, то не был показан результат по фракциям.
Читайте такжеРоссия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешало Украине вступить в ТСТакже, депутаты из Свободы и Батькивщины подняли карточки вверх чтобы показать, что они не голосуют за законы об амнистии и особый статус Донбасса.
Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты Верховной Рады приняли несколько важных законов. В частности, речь идет о принятии президентских законов об амнистии и об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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