Рада приняла законы об амнистии и особом статусе районов Донбасса
Верховная Рада приняла президентские законы об амнистии и об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
За закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" проголосовали 277 народных депутатов.
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За закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" проголосовали 287 народных депутатов, сообщил в своем "Твиттере" народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Андрей Шевченко.
"Когда камеры выключили, популизма стало меньше - под триста голосов "за". Оба тяжелых закона приняты", - написал в своем "Твиттере" народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Александр Бригинец.
Между тем, как сообщил на брифинге народный депутат Юрий Сиротюк (фракция ВО "Свобода"), "законопроекты приняты без обсуждения в общем в целом". При этом он сообщил, что есть видео голосования, которое депутаты позже обнародуют. Также он отметил, что фракция ВО "Свобода" и часть фракции ВО "Батькивщина" вынули свои карточки, чтобы продемонстрировать, что они не голосуют.
Другой депутат от фракции ВО "Свобода" Александр Мирный отметил, что за эти законопроекты "не голосовала "Свобода" в полном составе и часть "Батькивщины". То, что мы видели. Все остальные как голосовали - не понятно", - сказал он.