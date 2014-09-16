В Страсбурге проходит обсуждение Ассоциации Украины и ЕС

Европейский парламент будет на прямой связи с Верховной Радой с целью синхронного голосования, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Докладчик проекта резолюции по ратификации Яцек Сариуш-Вольский отметил, что он предлагает ратифицировать это Соглашение. По его словам, таким образом европейский выбор Украины будет институционализирован.

"За последние месяцы украинские граждане доказали свою преданность европейским ценностям. Эта ратификация является краеугольным камнем в отношениях ЕС и Украины", - убежден он.

Сариуш-Вольский сообщил, что заседание двух парламентов - европейского и украинского – будет синхронно транслироваться на больших экранах, и депутаты увидят друг друга. "Это - сильное символическое послание по отношению к общим европейским ценностям. Но соглашение об ассоциации - не конечная цель. Украина имеет европейское будущее, которое должно быть защищено от российского давления", - отметил депутат.

Кроме того, Сариуш-Вольский заверил, что текст Соглашения об ассоциации будет защищен от любых изменений. "Украина, добро пожаловать в эти новые отношения", - завершил свое выступление депутат Европарламента.