Луценко не нравится первая буква в названии новой партии Балоги

Министр внутренних дел, лидер блока «Народная самооборона» Юрий Луценко считает, что НУ-НС пытаются расколоть. Такое мнение министр МВД выразил в интервью «Корреспонденту».

«Нашу Украину» явно раскалывают», - заявил Луценко.

«Народная самооборона» выступала и выступает за единство демократических сил, за единство коалиции – БЮТ и НУ-НС. Мы поддерживаем лидера НУ-НС Вячеслава Кириленко в попытках противостоять рейдерским атакам на партию со стороны авантюристов и приспособленцев», - заявил министр.

По словам Луценко, «если из НСНУ уходят люди, то это их личное дело».

«Единственное, на чем мы будем настаивать, чтобы они и дальше выполняли взятые обязательства: быть в составе демократической коалиции, поддерживать демократической правительство, голосовать за законы, которые ждут наши избиратели. Ведь главное - не шашечки, а главное – чтобы коалиция ехала», - пояснил Луценко.

В то же время лидер «Народной самообороны» заявил, что ему не нравится первая буква в названии новой партии «Г» (новый партийный проект Виктора Балоги - партия «Гарт»), т.к. «блок «ГНУНС» совсем гнусно звучит».

Ура-Информ