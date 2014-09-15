РФ предлагает юридически закрепить договоренности с Украиной и ЕС по ассоциации

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Мы считаем необходимым соответствующее юридическое оформление этих договорённостей на уровне решения Совета министров европейского сообщества и акта Верховной Рады Украины, который должен сопровождать процедуру ратификации", - сказал Улюкаев.

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В свою очередь Медведев заявил, что определённые аргументы "наши коллеги по переговорам услышали".

"Мы готовы соблюдать эти договорённости, в случае их надлежащей фиксации, о чём только что сказал Алексей Валентинович (Улюкаев - УНИАН), потому что здесь, в данном случае, в данной ситуации просто письменного заявления недостаточно. Надо всё-таки, чтобы это каким-то образом создавало обязательства для участников этих отношений", - сказал Медведев.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 г., отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины. После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

После этого РФ начала требовать изменить текст соглашения, на что европейские структуры ответили отказом.

Однако, 12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по итогам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карла де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева говорится, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

14 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина начнет имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС включая положение о зоне свободной торговли на второй день после его ратификации в Верховной Раде.

Планируется, что Верховная Рада ратифицирует Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 16 сентября.

Сегодня, 15 сентября, лидер фракции “Батькивщина” Сергей Соболев заявил, что фракция “Батькивщина” на совещании у председателя Верховной Рады “четко заявила, что никаких отсрочек возможностей перенесения вступления в действие мы не допустим в тексте соглашения. Потому что текст соглашения не может быть изменен после того, как он был фактически подписан, и ни одна буква в этом тексте соглашения по требованию России и Путина не может быть изменена”.