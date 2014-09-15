Порошенко внес в Раду для ратификации Соглашение об ассоциации с ЕС

Законопроект "О ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны" зарегистрирован под номером 0098 на сайте парламента. В настоящее время текст соглашения на сайте Рады отсутствует.

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Напомним, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины. После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня. 12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по результатам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карла Де Гухта, министра иностранных дел Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева сообщается, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.