Чубаров: Украинцы и крымские татары дружно бойкотировали "выборы" на оккупированном полуострове

Об этом он написал в соцсети.

"Очень точно охарактеризовал результаты состоявшихся сегодня в Крыму «выборов» один из крымских журналистов (фамилию его по известным причинам не называю): «Рефат агъа, не забудьте поблагодарить особо этнических русских и украинцев, живущих в Крыму. Многие из них также поддержали решение Меджлиса и вместе с крымскими татарами дружно бойкотировали «выборы». Конечно же, благодарю всех, кто осознавая антинародную сущность де-факто крымской власти, пришедшей в результате вторжения российских войск и аннексии Крыма, дружно проголосовали «ногами» - и русских, и крымских татар, и украинцев…", - написал Чубаров. Читайте такжеМИД назвал "выборы" в Крыму нелегитимными и никчемными

Он также напомнил, что Меджлис крымскотатарского народа еще 12 июня 2014 года принял решение неучаствовать в так называемых выборах.

"Еще раз всем спасибо, кто проявил гражданскую позицию!", - говорится в сообщении лидера Меджлиса.