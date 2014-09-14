Партия "Зеленая планета" определилась с кем идет на выборы

Об этом сообщает пресс-служба партии по материалам внеочередного съезда.

Как сказано в сообщении, партия «Зеленая планета» объединилась с «Партией Защитников Отечества», ВОО «Украинская академия наук», МОО «Казачество Запорожское», «Всеукраинским союзом общественных объединений участников боевых действий, ветеранов военной службы и правоохранительных органов», 11-м батальоном территориальной обороны «Киевская Русь», ВОО «Общество и Закон».

На съезде была принята обновленная программа партии с новыми пунктами, в частности, был поставлен вопрос применения немедленных и действенных методов для предубеждения экологической катастрофы на востоке Украины из-за затопления шахт.

Также в программу вошли такие пункты как развитие информационных технологий за счет собственного интеллектуального потенциала; разработка путей преодоления энергетического кризиса; участие членов партии в подготовке квалифицированных специалистов, для преодоления насущных экологических проблем; повышение заработной платы научным работникам и прочее.

Читайте такжеУкраинские партии формируют избирательные списки (обновляется)На съезде присутствовали Герои Украины, делегаты из всех областей Украины, государственные и общественные деятели, молодежь, которая поддерживает идеи Украинской партии «Зеленая планета».

В начале встречи всех собравшихся поздравил лидер партии Сергей Орехов: «Экономические кризисы, политические потрясения, неопределенность жизненных устоев,потеря идеалов, сложные экологические проблемы - все это лишает людей уверенности в будущем, порождает отсутствие духовности в обществе, способствует разрушению принципов. Поэтому главными критериями решения социальных проблем в современном обществе, должны, по нашему глубокому убеждению, бутидуховно-нравственные ценности, патриотизм, любовь к Родине и народу», - подчеркнул Орехов.

«Сегодня всем политическим партиям страны необходимо сдерживать свои амбиции, а научиться, наконец, слышать голос каждого гражданина, его проблемы, и боль страны в целом», - заявил он.

Читайте такжеПолковник Мамчур идет на выборы от блока ПорошенкоЮрий Кармазин в своем выступлении также акцентировал внимание на том, что сегодня необходимо объединять усилия для установления мира на территории страны.

Виктор Палий отметил, что Украина сегодня проснулась от летаргического сна и граждане решили воспользоваться своим конституционным правом и изменить власть, которая в течение многих лет сдерживала прогресс Украины.

Герой Украины, первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, во время своего выступления обратил внимание всех делегатов и присутствующих на то, что украинская партия «Зеленая Планета» не работает только в период предвыборной гонки, а и активно работает в законодательном поле и помогает всем, кто часто остается вне поля зрения общества - ветеранам, детям-инвалидам.

«Сегодня мы живем, несомненно, в трудное время, но необходимо смотреть вперед. Я, как человек активной гражданской позиции, можно сказать, на всю жизнь связан с этой партией, ведь их программа, подход к решению экологических проблем, ради которого они объединяются с различными общественными организациями, их прогрессивные методы и человечность - это то, что необходимо для становления и возрождения новой Украины » - подчеркнул Каденюк.

Читайте такжеВ Киеве начались съезды партий “Батькивщина”, ВО "Свобода" и “Народный фронт”Президент ВОО «Украинская академия наук» Алексей Онипко в своем выступлении поблагодарил партии, за то, что она не стоит в стороне относительно научных разработок и прогрессивных методов преодоления экологических проблем, и ведет свою работу, принимая во внимание мнения и наработки ученых.

Напоследок Сергей Орехов поблагодарил всех присутствующих, отметив: «Только совместными усилиями мы достигнем необходимого результата. Ничто так не украсит нашу страну как взаимопонимание между украинцами и их сплоченные действия, направленные на улучшение экологического, экономического и социального положения Украины».