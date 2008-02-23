Сербия обвинила США в нападениях на иностранные посольства в Белграде

Министр Сербии по Косово Слободан САМАРДЖИЧ заявил, что в нападениях на иностранные посольства в Белграде, произошедших на этой неделе, виноваты США, которые поддерживают отделение края от Сербии, передает Рейтер.

"США - главный виновник всех проблем, начавшихся 17 февраля", - сказал С.САМАРДЖИЧ государственному новостному агентству Tanjug, имея в виду дату объявления независимости бывшей сербской провинции.

"Причина насилия - нарушение международного права. Правительство Сербии будет и дальше требовать, чтобы США взяли на себя ответственность за нарушение международного права и отъем части территории у Сербии", - сказал он.

Силы НАТО изгнали сербские войска из Косово в 1999 году, чтобы прекратить массовые убийства граждан в противоповстанческой войне.

С тех пор провинция, которая была религиозным центром Сербии, находилась под управлением ООН. Быстрое признание ее независимости США и крупными европейскими государствами привело к призывам бойкотировать продукцию и компании стран, сделавших это.

21 февраля толпы недовольных напали на Посольство США и подожгли его. Дипломатические миссии других стран также пострадали от акций массового протеста против объявления независимости Косово.