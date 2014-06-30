Климкин: Украина надеется на безвизовый режим примерно через год

Об этом в прямом включении в "Подробностях" на "Интере" рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Обозреватель.

"Как раз в понедельник принято решение про переход ко второй фазе безвизового режима. Это значит, что все те условия, которые этому способствовали, были выполнены. Нам нужно завершить эти реформы. Например, выдавать биометрические паспорта. Уже в ближайшие дни (недели, месяцы) этот процесс приобретет широкий масштаб", - сказал Климкин.

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На вопрос ведущего о том, когда будет действовать безвизовый режим, и упоминание, что посол ЕС обещал для этого примерно год, Климкин ответил: "То, что сказал посол - это действительно наш ориентир".