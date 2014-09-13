Боевики "ДНР" и "ЛНР" не считают себя участниками мирного протокола

Об этом пишет Дождь.

По словам Литвинова, премьер-министры «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий «не являлись напрямую участниками трехсторонней встречи». «Они были свидетелями этого дела, я так трактую», — пояснил он.

Захарченко, со слов Литвинова, рассказал, что участвовал во встрече из уважения к инициативам президента России Владимира Путина. Премьер «ДНР» «внимательно слушал, что там происходит, и принял к сведению то, о чем договорились три стороны».

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Литвинов подчеркнул, что Захарченко и Плотницкий «расписались в том, что приняли к рассмотрению» протокол, вызывающий «много вопросов». «Наверное, можно рассматривать этот документ как основу возможных будущих переговоров», допустил спикер «Верховного совета» «ДНР», но выполнять все его 12 пунктов сейчас «не представляется возможным».

«Я бы назвал его протоколом о намерениях, по каждому из этих пунктов нужно садиться и разговаривать», — заявил Литвинов.