Баррозу: Россия не была против вступления Украины в ЕС, но против НАТО

Евросоюз разговаривал с Россией по поводу подписания ассоциации с Украиной.

Об этом заявил специальный гость 11-й Ежегодной Встречи "Ялтинской Европейской Стратегии" (YES) Жозе Мануэль Баррозу в пятницу вечером в Киеве, пишет "Дело".

"Президент России высказывал определенные сомнения и возражения по поводу наших договоренностей с Украиной. И это неправда, что Россию не информировали о наших переговорах с Украиной. Это ложь!" — заверил Баррозу.

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"Я публично говорю, что это неправда, что они (Россия) не получали информацию". По словам президента Еврокомиссии, Россия знала о происходящем и ЕС предоставлял ей разного уровня информацию. "Потому что, я должен вам сказать очень искренне, нашей целью никогда не было создание проблем с такой страной, как Россия, — пояснил Баррозу. — У нас не было в этом никакого интереса, и мы не думаем, что это (конфронтация в вопросе создания ЗСТ — Ред.) полезно для Украины".

При этом глава Еврокомиссии указал, что за последние 10 лет контактов на высшем уровне больше всего имел с Россией — минимум 25 встреч с Владимиром Путиным. По словам Баррозу, Россия с самого начала не имела возражений против того, что Украина подпишет ассоциацию с ЕС.

"Реальность такова, что Россия сначала сказала, что не имеет никаких возражений против подписания Украиной ассоциации с ЕС. Россия даже сказала, что не имеет возражений против того, чтобы Украина стала членом Евросоюза. В то же самое время они выступали против вступления Украины в НАТО, это была постоянная позиция России", — сообщил глава Еврокомиссии. Такое поведение РФ Баррозу объясняет изменением позиции Кремля с целью создания Евразийского союза.