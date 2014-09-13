Заместитель Климкина подал в отставку из-за отсрочки Ассоциации

Об этом Лубкивский сообщил в сообщении на свой странице в facebook.

Дипломат подчеркнул, что причиной его демарша стала договоренность Украины, России и ЕС об отсрочке вступления в действие соглашения об ассоциации.

"Будут, наверное, озвучены рациональные разъяснения. Когда-то и против нашей независимости приводились весомые аргументы. Принятое заявление дает неправильный сигнал всем: агрессору, союзникам и, самое важное, украинским гражданам... Выбор не откладывается, иначе он - не выбор", - пояснил Лубкивский причины своего протеста.

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Как известно, в пятницу в Брюсселе была достигнута договоренность о том, что временное применение СА начнется только с 2016 года, а до того ЕС предоставит Украине автономные торговые преференции.