Уменьшение поставок газа в Европу со стороны России - это будильник для ЕС - премьер

Об этом заявил в интервью одному из телеканалов премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«То, что вчера сделала Россия, на 10% уменьшив поставки газа в страны-члены Евросоюза, - это очень серьезный будильник для ЕС. К чему это приведет? К тому, что Европа будет делать все, чтобы отказаться от российского газа. Так же, как Украина начала делать все, чтобы уменьшить свою зависимость от него», - сказал Яценюк.

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Он отметил, что украинцы уже сократили потребление газа на 30% и этому есть объективные и субъективные причины.

«Объективная причина - война на востоке, промышленность стала меньше потреблять газа. Еще одна из причин - люди стали меньше использовать газ. С одной стороны, он стал дороже. С другой стороны, люди с национально-патриотическим духом сказали: мы не будем платить деньги россиянам, потому что потом на эти деньги Россия покупает танки и приезжает к нам в Донецк и Луганск», - отметил глава правительства.

Яценюк также отметил, что с 25 миллиардов кубических метров газа, которые закупали в России, 15 сейчас импортируются из стран-членов Европейского Союза.

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«Дополнительно нам необходимо 5 миллиардов кубических метров газа для того, чтобы пройти зиму. И если мы будем использовать по полной все производственные мощности из Европейского Союза, то в очень сложных условиях, но мы зиму переживем», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» сократил поставки газа в Польшу и Словакию, а также повысил цену на газ для Венгрии. Три страны являются ключевыми поставщиками реверсного газа в Украину.