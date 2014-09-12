Крымчанам не позволят выехать в Херсонскую область для голосования на выборах - Джемилев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Предположить, что крымские татары, жители Крыма могут выехать в Херсонскую область и проголосовать - это нереально. Люди боятся, что их могут не выпустить или что они могут выехать, а обратно их не пустят», - сказал Джемилев.

Также он выразил сожаление, что политические силы, которые заявили о своем намерении баллотироваться в ВР, почти не предусмотрели в своих списках мест для представителей Крыма. В частности, по его словам, в Радикальной партии Олега Ляшко пообещали для жителей Крыма и крымских татар два места, а в блоке Петра Порошенко — одно.

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«Исходя из нынешних реалий, в любом случае, из Крыма должно быть в парламенте не менее 15-16, а то и 20 депутатов. К сожалению, это не получается», - сказал Джемилев.

Говоря о так называемых «выборах в органы местного самоуправления Крыма», которые российская власть назначила на 14 сентября, Джемилев выразил уверенность, что представители крымскотатарского народа будут их бойкотировать. При этом он подчеркнул, что зная это, российские спецслужбы организовывают в домах крымских татар массовые обыски, изымая, на их взгляд, «крамольную литературу, просматривая личные рукописи, содержимое электронных носителей».

При этом Джемилев подчеркнул, что только вчера в Крыму в домах татар было проведено свыше 30 обысков.

«Они тщательно просматривают записи, роются в блокнотах, компьютерах, и при этом показательно, что никакие протоколы не составляются», - сказал Джемилев.

Также он отметил, что спецслужбы России устанавливают личности студентов крымскотатарского университета, которые на днях во время визита в вуз так называемого «спикера крымского парламента» Владимира Константинова спели Государственный Гимн Украины.

Джемилев подчеркнул, что по всем фактам нарушения прав жителей Крыма и крымских татар в частности, готовятся или уже переданы соответствующие заявления в Европейский суд по правам человека.