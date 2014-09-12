Особый статус Донбасса позволит Москве финансировать эти территории - Луценко

Об этом заявил журналистам советник президента Украины Юрий Луценко, пишет ИТАР-ТАСС.

"В проекте закона об особом статусе, который будет внесен в парламент на следующей неделе, предполагается особый гуманитарный статус, то есть в очередной раз подтвердится гарантия использования русского языка. Будет гарантировано право на избрание депутатов городских и районных советов и особый экономический режим, который, я бы сравнил со свободной экономической зоной, то есть все заработанное остается в регионе. Также бюджет этой зоны может наполняться средствами Москвы и Киева. Они должны платить за все сами, если это особый статус, но это деньги собственно заработанные, а также предоставленные по доброй воле Киевом и Москвой", - сказал Луценко.

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При этом он не смог ответить, кому будут платить налоги эти районы. "Это открытый вопрос", - отметил Луценко.