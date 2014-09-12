Войска РФ и боевики перегруппировываются и свозят на Донбасс тяжелую технику

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.Читайте такжеРоссия прекратила вывод войск из Украины

«В пределах Донецкой и Луганской областей продолжается концентрация и перегруппировка террористов и вооруженных сил РФ, их дообеспечение вооружением, тяжелой бронированной техникой, артиллерией, боеприпасами и ПММ. Также ими проводятся активные разведывательные мероприятия», - говорится в сообщении.