В Госдепе не подтвердили информацию о выводе из Украины 70% войск РФ

Об этом сказала представитель Госдепартамента Мари Харф на брифинге в Вашингтоне, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте такжеРоссия отводит войска, но оставляет военных инструкторов - Тымчук"Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения", - сказала она.

По словам Харф, такие действия стали бы "небольшим первым шагом", который следует сделать России для деэскалации ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября президент Порошенко на расширенном заседании правительства заявил, что Россия вывела 70% своих войск с территории Украины. "Последняя информация от нашего Главного управления разведки - 70% войск Российской Федерации отведены за границу", - сказал он.

По разным данным, на Донбассе находятся от 1 до 6 тыс. российских военнослужащих.