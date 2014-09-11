В НАТО не знают, в какой стране может остановиться Россия

Такое заявление сделал специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай, выступая на заседании подкомиссии Европарламента по вопросам обороны и безопасности, сообщает радио "Свобода".

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Он подчеркнул, что "со времени прихода к власти президента Путина во второй раз, становится понятно, что Россия предоставила себе право противопоставить себя, включительно с применением вооруженных сил, везде, где есть те, кто имеет российские паспорта, говорит на русском, или же учитывая призрачную концепцию исторически-русских земель". В связи с этим Джеймс Апатурай добавил, что он не знает, где Россия может оказаться. "Возможно, на Аляске или в многих наших странах", - отметил он.

Спецпредставитель генерального секретаря НАТО также сообщил, что для гарантий безопасности стран-членов НАТО, в Уэльсе было принято решение об установлении на их территориях инфраструктуры, которая позволит в максимально короткий срок мобилизовать военные возможности НАТО для отпора возможной атаки России.

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В свою очередь российские чиновники заявили, что им не нравятся украинско-натовские военные учения и Россия будет принимать ответные "адекватные" действия, в случае продвижения НАТО на Восток. "Вызывают удивление анонсированные планы проведения совместных с Киевом учений стран-членов НАТО на территории Украины до конца 2014 года", - заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, передают РИА Новости.

"Абсолютно понятно, что НАТО за такие заявления и решения берет линию на продвижение инфраструктуры НАТО на восток и наращивания военного присутствия блока вблизи российских границ, на что мы будем адекватно реагировать", - подчеркнул Александр Лукашевич.