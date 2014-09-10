Путин лично займется повышением боевого потенциала РФ

По его мнению, повышение статуса позволит ей более четко координировать вопросы организации выполнения гособоронзаказа, сообщает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеРоссия и США поставят под сомнение дальнейшее разоружение

«Подписан указ об образовании военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Таким образом, статус этой структуры повышается»,– заявил Путин на совещании по развитию военно-промышленного комплекса.

Он сообщил, что комиссия будет работать под его непосредственным руководством, а заместителем председателя комиссии он назначил вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Ответственным секретарем комиссии стал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«Рассчитываю, что новый статус комиссии, а также ее широкие полномочия позволят более четко координировать взаимодействие министерства обороны, других ведомств и предприятии оборонно-промышленного комплекса, оперативно решать все вопросы по организации выполнения гособоронзаказа»,– сказал Путин.

По его мнению, благодаря преобразованиям «повысится эффективность государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны». По словам Путина, госпрограмма вооружений на 2016-2025 годы - это программно-целевой механизм, увеличивающий боевой потенциал силовых структур.