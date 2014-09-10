Порошенко: Украина вышла на наивысший уровень сотрудничества с НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, во время расширенного заседания Кабмина он напомнил о результатах саммита НАТО в Ньюпорте, проведенного на прошлой неделе.

"Благодаря усилиям украинских представителей, мы вышли сейчас на самый максимальный, высший уровень сотрудничества с Североатлантическим альянсом, который только может быть в стране, не являющейся членом НАТО", - сказал президент.

Читайте такжеСовместные с НАТО учения Sea Breeze-2014 начались в Черном мореКроме того, он отметил, что с рядом стран на двустороннем уровне Украине удалось договориться о существенном расширении военно-технического сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что в НАТО пока что готовы поставлять Украине нелетальне вооружение.