Порошенко: Украина вышла на наивысший уровень сотрудничества с НАТО
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Украина вышла на высший уровень сотрудничества с НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, во время расширенного заседания Кабмина он напомнил о результатах саммита НАТО в Ньюпорте, проведенного на прошлой неделе.
"Благодаря усилиям украинских представителей, мы вышли сейчас на самый максимальный, высший уровень сотрудничества с Североатлантическим альянсом, который только может быть в стране, не являющейся членом НАТО", - сказал президент.
Читайте такжеСовместные с НАТО учения Sea Breeze-2014 начались в Черном мореКроме того, он отметил, что с рядом стран на двустороннем уровне Украине удалось договориться о существенном расширении военно-технического сотрудничества.
Как сообщал УНИАН, вчера Президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что в НАТО пока что готовы поставлять Украине нелетальне вооружение.