Путин перевел войска на востоке России в режим полной боевой готовности

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации принято решение провести внезапную проверку боевой готовности всего состава войск Восточного военного округа (ВВО). В соответствии с его распоряжением сегодня с 10-ти часов утра московского времени войска Восточного военного округа, а также соединения, воинские части, дислоцирующиеся на его территории перевести в боевую готовность «полная», - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он сообщил, что наряду с проведением внезапной проверки Восточного военного округа Путин также поручил Минобороны РФ совместно с Главным управлением специальных программ осуществить проверку Минпромторга РФ, Минкомсвязи РФ, Минтранса РФ, Роспечати, Россвязи, Росавиации, Росавтодора, Росжелдора, Росморречфлота с подведомственными им организациями, администраций Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей «по вопросам готовности к выполнению задач в условиях военного времени».

Читайте такжеПутин: РФ не будет участвовать в гонке вооружений, но планирует создавать новое оружие Шойгу поручил главнокомандующему ВМФ России обеспечить контроль за развертыванием сил Тихоокеанского флота и выполнением учебно-боевых задач во время проверки ВВО.

«Отработать задачи обеспечения благоприятного оперативного режима, защиты государственной границы в подводной среде и нанесения поражения корабельным ударным группировкам условного противника», - сказал Шойгу.

Читайте такжеРоссия начала создание военной базы в АрктикеОн также распорядился отработать вопросы рассредоточения авиации на оперативных аэродромах ВВО с последующим выполнением учебных задач. Для усиления группировок будет перебазирована часть авиации Центрального военного округа и командования Дальней авиацией.

Шойгу сообщил, что Минобороны РФ проинформирует иностранных военных атташе о внезапной проверке.

Проверка войск ВВО, ведомств и регионов России будет проводиться до 18 сентября.