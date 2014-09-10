Путин: Запад использует кризис в Украине для реанимации НАТО

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, и потребовал принять адекватные меры для обеспечения безопасности его страны.

Читайте такжеПутин лично займется повышением боевого потенциала РФ

«Кризис в Украине, который и был, собственно говоря, спровоцирован и создан некоторыми нашими западными партнерами, сейчас используется для реанимации этого военного блока. Но это все, безусловно, должно быть и будет нами учтено при принятии решения по поводу обеспечения безопасности нашей страны», - заявил Путин на совещании «О разработке проекта государственной программы вооружения на 2016–2025 годы».

По его словам, нужно достоверно и полноценно просчитать потенциальные угрозы военной безопасности России и на каждую из этих угроз должен быть найден достаточный адекватный ответ.

«ПРО создаются и в Европе, и на Аляске, то есть вблизи от наших границ. Разрабатывается и так называемая теория глобального обезоруживающего удара. Есть другие вещи, которые нас очень беспокоят», - сказал Путин.