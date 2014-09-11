Financial Times: Россия сократила поставки газа в Польшу

Об этом пишут Генри Фой, Кортни Вивер и Нил Бакли в статье, которая называется «Россия сократила поставки газа в Польшу», опубликованной в британской газете Financial Times.

Россия перестала поставлять газ в Украину в июне из-за спора о цене на фоне более широкого конфликта между ними вокруг Крыма и восточной Украины.

Этот последний шаг, сделанный подконтрольной государству компанией «Газпром» с целью остановить реэкспорт газа, свидетельствует о том, что Москва хочет «затянуть удавку» вокруг Киева в преддверии зимы, что может парализовать украинскую экономику, если страна не сможет сделать достаточно запасов энергии.

Представители польской государственной газовой группы PGNiG заявили в среду, что «Газпром» поставил в понедельник на 20 %, а во вторник на 24 % меньше газа, чем предусмотрено в договоре о поставках. Киев подтвердил, что Польша была вынуждена прекратить реэкспорт газа в Украину в связи с этими сокращениями.

«Газпром» отрицает, что сокращал поставки. «В настоящее время в Польшу поставляется 23 млн. кубометров газа в сутки, такое же количество газа поставлялось и в предыдущие дни», – сказал представитель компании.

Россия грозилась сократить поставки газа в ЕС, чтобы предотвратить так называемые «реверсные поставки» своего газа в Украину через Польшу, Словакию и Венгрию, по словам высокопоставленных чиновников ЕС и восточноевропейских дипломатов.

Давление на энергетическую систему Украины повысилось после того как Петр Порошенко, украинский президент, в среду дал надежду на то, что военный конфликт, возможно, скоро закончится. Он сказал, что Россия отозвала большую часть своих военных, которые находились на территории Украины.

«По последней информации, которую я получил от нашей разведки, 70 % российских войск вернулись обратно на свою сторону границы», – сказал он. «Это дает еще одну твердую надежду на то, что мирные инициативы имеют хорошую перспективу».

Россия и Украина должны провести переговоры по возобновлению поставок газа в этом месяце, но эти переговоры были отодвинуты на задний план в связи с боевыми действиями на востоке Украины и ужесточением санкций, введенных ЕС в отношении России.

Игорь Прокопив, председатель правления «Укртрансгаза», оператора газотранспортной системы Украины, подтвердил «эффект домино» в Украине.

«В 14.00 Польша остановила реверс газа в Украину, который составлял около 4 млн. кубометров», – сказал он журналистам в Киеве. «Сегодня Польша разместила заказ на 11 млн. кубометров газа в сутки, а Россия подтвердила заказ только на 7 млн. кубометров. Остальные 4 млн. кубометров предназначались для реверса в Украину».

Г-н Прокопив заявил, что Польша попросила дать ей двухдневный технический перерыв, чтобы найти ресурсы для замены на польском внутреннем рынке, на который, по словам представителей PGNiG, не повлияли сокращения поставок Россией.

Пытаясь продлить перемирие на востоке Украины, г-н Порошенко добавил, что на следующей неделе он представит свои предложения по предоставлению «особого статуса» территориям, подконтрольным мятежникам.

Но украинский президент сказал, что его предложения для подконтрольных повстанцам территорий Донбасса, промышленного востока Украины, не будут предусматривать независимость, которую требуют сепаратисты, или полномасштабную федерализацию, к которой призывала Россия.

По его словам, мирный договор, который был подписан на переговорах в Минске в минувшую пятницу, «предусматривает восстановление и сохранение украинского суверенитета на всей территории Донбасса, в том числе, подконтрольной боевикам».

Поставки энергоносителей – одно из самых слабых мест для Украины. Страна является одним из наименее эффективных потребителей энергии в мире, и кризис с поставками усугубляется сокращением добычи угля в Донбассе, пострадавшего от конфликта. Украине нужно импортировать около половины потребляемых энергоресурсов, что составляет около 50 млрд. кубометров в год, и аналитики считают, что будет сложно пережить эту зиму, если не удастся импортировать от 5 до 10 млрд. кубометров газа.

Объемы реверсных поставок газа не могут удовлетворить потребности Украины. Словакия реэкспортирует около 21 млн. кубометров в сутки, Венгрия можем поставлять около 16 млн. кубометров, а Польша – 4 млн. кубометров.

Украинские власти в прошлом месяце сетовали, что объемы реверсных поставок были гораздо меньше, чем потенциально возможно; Венгрия, например, поставляет всего около 3 млн. кубометров газа, поскольку приоритетным для нее является заполнение своих хранилищ и готовность к противостоянию с Россией.