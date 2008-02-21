Ющенко и Алексий ІІ хотят вместе отпраздновать 1020-летие Крещения Руси

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ высказываются за целесообразность совместного празднования 1020-летия Крещения Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на совместном подходе к прессе.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что эта дата является как духовным, так и светским праздником.

«Очень хорошо было бы, если бы обе программы (духовная и светская – УНИАН) были гармонизированы», - сказал Президент Украины .

В свою очередь Алексий ІІ подчеркнул, что Крещение Руси начиналось в Киеве на берегах Днепра, и общим долгом является вместе праздновать эту дату.

В то же время, по словам Алексия ІІ, кроме праздников, необходимо также вместе чтить трагические даты.

Он напомнил, что как в российских, так и в украинских церквях происходят службы по жертвам Голодомора, а также других жертв. «Жертв красного террора», - сказал он.