Фракция КПУ считает, что СП заостряет ситуацию в сфере госзакупок

С просьбой лично вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг Комитета по вопросам экономической политики и Секретариата Президента Украины относительно законодательного урегулирования государственных закупок, к Председателю парламента Арсению Яценюку обратилась фракция КПУ. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение УНИАН заявлении, направленном фракцией КПУ на имя А. Яценюка.

Секретариат Президента, говорится в обращении, искусственно заостряет ситуацию в сфере государственных закупок и заводит ее в тупик, а занятая «президентским ведомством» позиция усиливает недоверие общественности к единому органу законодательной власти.

В частности, в последнее время должностными лицами Секретариата Президента осуществляется давление на председателя комитета и его членов с целью навязывания собственного виденья последующего усовершенствования норм Закона о госзакупках.

При этом распространяются ничем не подтвержденные данные дискредитационного характера относительно якобы невозможности принятия председателем комитета объективных решений, а также его заинтересованности в сохранении существующего порядка осуществления государственных закупок.

Вместе с тем, Секретариат Президента сообщает о необходимости отстранения комитета по вопросам экономической политики от разработки проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и передачу этих полномочий другому комитету или же специальной комиссии.

Такие действия должностных лиц Секретариата Президента, по мнению фракции Компартии, «порочат честь и достоинство не только Александра Ткаченко, как народного депутата Украины, председателя парламентского комитета и человека, который всегда занимал исключительно государственническую позицию, но и нашу фракцию в целом» .

Потому с целью недопущения последующего развития конфликтной ситуации между парламентом и «президентским ведомством» фракция КПУ просит Председателя Верховной Рады А. Яценюка лично вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг Комитета по вопросам экономической политики и Секретариата Президента относительно законодательного урегулирования государственных закупок в Украине.