БЮТ говорит ПР в кулуарах: мы не знаем, что делать, если вы разблокируете?

“Коалиция нам говорит в кулуарах: мы не знаем, что мы будем делать, если вы разблокируете, потому что 226 у нас нет и не было”, - по крайней мере так утверждает нардеп от Партии регионов Елена Лукаш. В эфире Эра-FM депутат заявила, что такие слова она слышала абсолютно от всех депутатов БЮТ, “которые с нами общаются”.

Впрочем называть фамилии депутатов, которые говорят о недееспособности коалиции Лукаш отказалась: “Это же частное общение, потому я не буду этого говорить».

В ответ на замечание своего оппонента – Владимира Стретовича – депутата от НУ-НС, мол, “это от лукавого. Госпожа Лукаш набивает себе цену - коалиция говорит, коалиция говорит. Это устами госпожи Лукаш говорит то, что они хотят, чтобы было”, Елена Лукаш процитировала стенограмму пленарного заседания 12 февраля 2008 года. “Я цитирую Яценюка: "Я настаиваю, чтобы мы в обязательном порядке в следующее расписание включили несколько законопроектов между другими, которые мы согласуем на согласительном совете - закон Украины о КМ. и изменениях в Конституцию в части неприкосновенности. Я прошу поставить на голосование". За - 173. Вот и все...” К этому Лукаш добавила, что в тот день сам “господин Стретович, по-видимому, действительно, по личным причинам не присутствовал в зале”.

А сторонникам точки зрения о дееспособности коалиции нардеп напомнила, что в большинстве раз за разом возникают вопросы, из-за которых коалиция не способна выработать общую позицию. “Я сейчас такое слышу - коалиция не доверяет президенту и СП в кадровых вопросах! Коалиция не голосует за обязательное включение в повестку дня закона о снятии депутатской неприкосновенности”.

Лукаш добавила, что этим перечень недоразумений в большинстве не ограничивается. “Вы увидите, как только поставят закон о КМ., они сейчас уже не хотят ставить неприкосновенность, они сейчас передерутся из-за той ТП, потому что члены из БЮТ не могут договориться с членами НУ-НС, - перечисляла депутат. - Они поцапались по поводу генпрокурора. Один выходит из партии, другие входят. Видеть этот бразильский сериал – это...”