Криль говорит, что новую партию сделать не трудно, но незачем

Председатель Фонда региональных инициатив «Гарт», народный депутат от НУ-НС Игорь КРИЛЬ опровергает распространенную в СМИ информацию о создании на базе этого фонда новой политической партии.

Об этом говорится в заявлении И.КРИЛЯ, текст которого имеется в распоряжении агентства УНИАН.

“Во-первых, хочу поблагодарить все тем политикам и информационным изданиям, которые сегодня делают бесплатную рекламу Фонду региональных инициатив «Гарт», распространяя слухи о том, что наша общественная организация планирует переформатирование в политическую партию. Во-вторых, я хочу их разочаровать: никакой политической партии «Гарт» в ближайшие годы создано не будет. Тем более, на базе общественного объединения «Фонд региональных инициатив «Гарт», - заявил И.КРИЛЬ.

“Я говорил уже об этом и хочу напомнить: «Гарт» была создана для того, чтобы профессионалы, проработавшие много лет в исполнительных структурах партии «Народный Союз Наша Украина», не остались после досрочных выборов 2007 года на обочине общественной жизни и имели работу. Это люди, которые активно участвовали в построении партии и во многих избирательных кампаниях”, - отметил он.

“Относительно создания новых политических сил хотел бы сказать следующее. Создать партию не является большой трудностью. Ее можно создать на протяжении короткого периода. Но такая партия, созданная для кого-то или под кого-то, никогда не будет иметь успеха в обществе. Новая политическая сила может быть создана только в результате серьезного политического процесса и ощущения необходимости сотен тысяч граждан Украины в ее создании. Если такой процесс в обществе существует или будет существовать, то такая партия появится независимо от желания политиков, даже очень серьезных, или их действий”, - считает И.КРИЛЬ.