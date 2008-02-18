Регионалы готовы разблокировать ВР в четверг, но при условии...

Фракция Партии регионов готова в четверг, 21 февраля, разблокировать работу Верховной Рады, если будет найдена общая позиция относительно НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что его фракция настаивает на том, чтобы все действия относительно вступления Украины в НАТО происходили после всеукраинского референдума, а сам референдум необходимо провести в апреле этого года.

В то же время А.ЕФРЕМОВ отметил, что депутаты от Партии регионов завтра придут в сессионный зал парламента. «Мы будем завтра и будем послезавтра, но у нас принято четкое решение о блокировании работы ВР», - сказал он.

При этом депутат опроверг все обвинения со стороны коалиции в том, что Партия регионов добивается проведения внеочередных выборов. «Мы не сторонники роспуска парламента, и если Президент пойдет на этот шаг, то он подтвердит недееспособность коалиции», - сказал А.ЕФРЕМОВ.