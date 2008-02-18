Пример Косово не спровоцирует провозглашения мини-государств в бывшем СССР?

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРИЗКО убежден, что Косово не может стать прецедентом для решения других замороженных конфликтов, в частности, на территориях бывшего СССР.

Об этом он заявил вечером 17 февраля украинским журналистам в Брюсселе.

“На территории бывшего СССР, а именно в Молдове, Грузии, Азербайджане есть так называемые замороженные конфликты и, безусловно, определенные силы могут воспользоваться тем, что сегодня происходит в Косово для того, чтобы каким-то образом использовать это на свою пользу, но сто процентов, что позиция Украины будет заключаться в том, что этот факт никоим образом не может быть прецедентом”, - сказал он.

В то же время, украинской министр отметил, что на сегодня позиция Украины относительно Косово еще окончательно не сформирована, и должна быть обнародована в “понедельник-вторник”. Министр также отметил, что ему тяжело сказать, насколько позиция Украины относительно развития ситуации в Косово будет совпадать с позицией ЕС.

“Мы еще не имеем европейской позиции. Нам нужно иметь что-то, чтобы иметь определенное отношение, а для этого нужно определенное время. Хотя, вы знаете, мы будем иметь и свой взгляд на все эти события”, - сказал В.ОГРИЗКО.

Говоря о будущем украинского контингента в составе миротворческой миссии KFOR в Косово, украинской министр отметил, что, для начала нужного оценить нынешнюю ситуацию в крае, однако, выразил мнение, что для Украины было бы полезным сохранить свое присутствие в этом регионе.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля парламент Косово одобрил Декларацию о независимости края.

Накануне, 16 февраля, министры иностранных дел ЕС в письменном порядке одобрили направление в Косово полицейской миссии в составе 1800 человек. Президент Сербии Борис ТАДИЧ уже заявил о намерении сделать все возможно для того, чтобы отменить противоправное, по его мнению, провозглашение независимости края.

Косово пытается получить независимость, начиная с 1999 года, когда край стал находиться под прямой юрисдикцией ООН.

В начале 2007 года специальный посланник ООН в Косово Мартти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает предоставление независимости Косово с постепенной интеграцией и Косово, и Сербии в ЕС. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана относительно Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с «замороженными» конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье. Нет единства относительно признания независимости Косово и внутри ЕС - против признания, в частности, выступает Кипр.