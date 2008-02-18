Балога ушел, потому что боялся не успеть?

Выход главы Секретариата Президента Виктора Балоги из партии "Народный союз "Наша Украина" стал результатом продолжительного внутрипартийного противостояния. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС) Юрий Кармазин в интервью Би-би-си.

Он заявил, что ожидал такого сценария развития событий. "Отставка Балоги не показалась мне неожиданностью. Хочу сказать, что я не являюсь членом партии "Наша Украина", я член Партии защитников Отечества, она входит в блок "Наша Украина - Народная самооборона", и, конечно, я не отслеживаю все процессы, которые происходят в соседней партии "Наша Украина". Впрочем, я очень взволнован тем, что случилось. Я ожидал этого события несколько месяцев, так как там противостояние и противоречия давно достигли апогея. Я это понял, когда они не смогли собрать кворум для заседания политсовета партии: я был среди приглашенных, и я видел это, поэтому очевидные кризисные явления были внутри, и, наверное, Балога имел свои причины для этого", - рассказал Ю.Кармазин.

Политик подчеркнул, что слухи о создании В.Балогой новой партии под названием "Гарт" ходят уже давно. "На самом деле о названии "Гарт" известно уже не один месяц, это во-первых, а во-вторых, когда в воздухе есть запах досрочных парламентских выборов, - а он сегодня есть в воздухе, - поверьте мне, партии, которые думают серьезно о политическом будущем, задумываются, можно ли переформатироватся за год до выборов, если этого законодательство не допускает. Чтобы принимать участие в любых выборах, необходимо, чтобы партия существовала не менее года как зарегистрированная. Поэтому все новые проекты могут просто не успеть в том случае, если выборы будут досрочными и состоятся раньше, чем через год", - считает Ю.Кармазин.

15 февраля глава Секретариата Президента В.Балога заявил о выходе из "Народного союза "Наша Украина".

ЛігаБізнесІнформ