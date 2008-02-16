Рудьковского решили оставить в СИЗО

Николай Рудьковский останется в Лукъяновском СИЗО, сообщает 5 канал. Дежурный врач этого учреждения утверждает: он лично осмотрел задержанного и считает состояние его здоровья удовлетворительным, поэтому никаких причин перевозить экс-министра в медицинскую клинику медик не видит. Врачей частной клиники, которые приехали осмотреть Рудьковского, в СИЗО так и не пустили.

Напомним, что по информации пресс-службы Рудьковского, экс-министра сегодня опять должны были доставить в клинику «Борис» для снятия медицинских швов.

накануне экс-министра уже привозили в частное учреждение на обследование и для того, чтобы снять швы. Но по данным пресс-службы Рудьковского, хирургического вмешательства проведено не было. Врачи «Бориса» успели лишь осмотреть экс-министра и оказать ему первоочередную медицинскую помощь.

“Визит” экс-министра в клинику закончился дракой депутатов-регионалов с сотрудниками службы исполнения наказаний.