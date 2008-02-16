Сегодня Рудьковского опять повезут в «Борис»

Экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского сегодня опять должны доставить в клинику «Борис» для снятия медицинских швов.

Вчера, как сообщили УНИАН в пресс-службе Рудьковского, хирургического вмешательства произведено не было. Врачи «Бориса» успели лишь осмотреть экс-министра и оказать ему первоочередную медицинскую помощь.

В пресс-службе утверждают, что по предварительным данным медиков, на данный момент Рудьковскому необходимо «оперативное нейрохирургическое вмешательство». Передвигаться самостоятельно экс-министр не может. «Весь вечер пятницы он провел под капельницей», - уточнили в пресс-службе.

После вчерашней драки в клинике «Борис» Рудьковского вернули в СИЗО – это произошло около 10 часов вечера.

Напомним, что в пятницу вечером в эфире «Свободы» Савик Шустер заявил, что в клинике "Борис", куда привезли экс-министра транспорта Николая Рудьковского, произошла потасовка . По предварительным данным, в ней участвовали сотрудники службы исполнения наказаний, конвоировавшие Рудьковского и депутаты от Партии регионов Нестор Шуфрич, Владимир Сивкович и Владислав Лукьянов.

Причиной потасовки стала попытка службы исполнения наказаний забрать Рудьковского обратно в СИЗО. Нардепы настаивали на том, чтобы экс-министр остался в больнице.

Сообщив первый раз об инциденте, Шустер заявил, что в программе продемонстрируют видео драки. Однако в конце программы сообщил, что достигнута договоренность о том, что документальные свидетельства не будут преданы огласке. К этому Шустер добавил, что в результате потасовки "помещение больницы сильно пострадало".