Ющенко говорит, что Лугансктепловоз сторговали как еврей на яйцах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что приватизация в Украине до сих пор не стала основой для улучшения экономики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Приватизационные процессы в Украине до сих пор не стали необходимой основой для улучшения структуры национальной экономики и повышения ее эффективности», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что в структуре производства удельный вес отраслей, выпускающих экспортную продукцию с низким технологическим уровнем, остается чрезвычайно высоким, а Украина продолжает оставаться в числе стран с самой высокой энергоемкостью производства.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день приватизировано более 108 тысяч предприятий. Однако, по словам Президента, учитывая то, как на это отреагировал рынок, напрашивается вывод, что приватизация прошла неудачно, поскольку нет эффективного собственника и никаких серьезных изменений ни на рынке продукции, ни в отраслях не наблюдается.

В.ЮЩЕНКО отметил, что значительная часть прибыли от внешних операций оседает, как правило, в оффшорных зонах для того, чтобы «вернуться в Украину для приватизации очередных объектов».

При этом Президент подчеркнул, что пятую часть всех зарубежных инвестиций составляют так называемые инвестиции Кипра и Британских Вирджинских островов – почти 5 млрд. долл. США.

Президент считает, что такая ситуация возникла в результате несовершенства украинского правового поля, что позволяет проводить приватизацию в непрозрачных условиях и, как правило, по заниженной цене.

В качестве примера В.ЮЩЕНКО привел приватизацию «Лугансктепловоза», когда на предприятие было 7 претендентов, но условия конкурса были выписаны таким образом, что осталось только двое, причем они были дочерними структурами одного юридического лица. По оценке ФГИ, от продажи предприятия ожидалось получить 1,5 млрд. грн. Объект был вынесен на конкурс по цене 295 млн. грн., получили за конкурс после сотен тысяч потраченных гривень - 295 млн. 505 тыс. грн., сказал Президент.

«Извините, как еврей на яйцах сторговали… Это называется приватизация? Мне это напоминает, как Екатерина ІІ своим любовникам в Украине дарила землю, это приблизительно такой же процесс», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.