В проекте «Rе:Акция» примут участие Стретович и Чечетов

Сегодня в 19.15 на "5 канале" в проекте «Rе:Акция» примут участие народные депутаты Владимир СТРЕТОВИЧ (НУ-НС) и Михаил ЧЕЧЕТОВ, а также эксперты.

Тема сегодняшней программы: “Недоназначенная власть. Почему? По каким причинам Рада до сих пор не уволила нынешних генпрокурора, председателя Фонда госимущества, председателя Госкомтелерадио, председателя Антимонопольного комитета и других? Когда состоятся увольнения и назначения новых председателей этих ведомств? Почему до сих пор не избраны заместители председателя Верховной Рады? Кто и почему блокирует процесс «доназначения» властной вертикали?".

«Rе:Акция» является совместным проектом информационного агентства УНИАН, "5 канала", радио 106 FМ и холдинга «Главред-медиа».