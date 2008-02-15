Турчинов предлагает ликвидировать Тендерную палату

Фракция БЮТ по поручению первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА сегодня внесет в Верховную Раду законопроект об отмене всех изменений в тендерное законодательство, который предусматривает, в том числе, ликвидацию Тендерной палаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил А.ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Этот законопроект будет фактически предусматривать ликвидацию Тендерной палаты в том виде, в котором она сейчас существует. Это факт. Другое дело – хорошо это или плохо, это может только время показать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер мотивировал свое поручение той ситуацией, которая возникла вокруг принятия Верхвоной Радой в первом чтении законопроекта о внесении изменений в законодательство о тендерных закупках.

При этом А.ТУРЧИНОВ назвал обвинения, высказываемые в адрес депутатов от БЮТ в связи с принятием этого законопроекта, «наглыми и лживыми».

«Законопроект был согласован с нашими союзниками, но они не проголосовали за этот закон, и тогда же, с вечера 12 февраля со стороны руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ начались безосновательные обвинения депутатов БЮТ, что они якобы что-то не выяснили, что-то кулуарно решили, что не согласовали эту позицию и так далее, то есть, наглые и лживые обвинения в адрес наших депутатов, к сожалению, продолжаются», - добавил он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, отмена всех законодательных изменений тендерного законодательства, по сути, приведет к ситуации 2004 года.

«Законодательство 2004 года не решает многих вопросов, оно противоречит позициям ВТО, а с другой стороны - не решает вопрос защиты государственных интересов и бюджетных средств. Но мы на это идем – на ликвидацию Тендерной палаты, фактически всех тендерных процедур, чтобы не было никаких спекуляций и обвинений в адрес депутатов нашей фракции, что они помогают оппозиции и что-то лоббируют вместе с "регионами", - подчеркнул он.

По его мнению, ситуацию вокруг голосования законопроекта о внесении изменений в тендерное законодательство в первом чтении используют для того, чтобы «разбалансировать коалицию демократических сил и заострить противоречия».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», внесенный народными депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ). “За” проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале, в частности, 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – БЮТ и 27 – КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.

13 февраля глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявил, что Президент не подпишет закон о государственных закупках, который сохраняет и развивает возможности для коррупционных сделок.

Кроме того, В.БАЛОГА обратил внимание, что фракция НУ-НС не поддержала законопроект о госзакупках, который не меняет старый, коррупционный порядок их проведения. Он отметил, что подавляющее большинство народных депутатов из фракции БЮТ проголосовали «за» - вместе с депутатами от Партии регионов и коммунистами. «Причины понятны, ведь авторами-разработчиками существующего «темного» порядка тендерных закупок являются отдельные депутаты от БЮТ, которые вместе с «регионалами» имеют от этого очень-очень конкретную выгоду», - заявил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата отметил, что это уже во второй раз за год фракция БЮТ голосует так, как это делают фракции Партии регионов и коммунистов. Впервые это произошло в прошлом году во время "незаконного протягивания" через Верховную Раду пятого созыва неконституционного Закона «О Кабинете министров», отметил он. По мнению В.БАЛОГИ, сегодня для широкой общественности очевидной стала новая политическая комбинация в парламенте – корыстный тандем БЮТ-Партии регионов. «Разговоры о том, что блок НУ-НС мог образовать так называемую широкую коалицию, так и остались гипотезами. Вместо этого БЮТ перешел к практическим действиям, совсем не переживая об ответственности перед своими избирателями», - заявил В.БАЛОГА.