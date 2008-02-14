Симферопольский горсовет отрядил делегатов на съезд в Северодонецк
Все от блока "За Януковича"
Симферопольский городской совет делегировал 5 депутатов - представителей фракции "Блок "За Януковича!" - на съезд депутатов советов всех уровней в Северодонецке, который запланирован на 1 марта.
Данное решение было принято сегодня на внеочередной сессии горсовета.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела информационной политики горсовета Татьяна ШКУРО, за данное решение проголосовали 41 депутат из 46-ти присутствовавших на сессии. На сессии отсутствовали депутаты, представляющие Компартию Украины, Блок Витренко «Народная оппозиция» и Блок Юлии Тимошенко.
Симферопольские депутаты, которые поедут на съезд в Северодонецк, имеют право голоса при принятии решений.
Всего в горсовете Симферополя 76 депутатов.