Симферопольский горсовет отрядил делегатов на съезд в Северодонецк

Симферопольский городской совет делегировал 5 депутатов - представителей фракции "Блок "За Януковича!" - на съезд депутатов советов всех уровней в Северодонецке, который запланирован на 1 марта.

Данное решение было принято сегодня на внеочередной сессии горсовета.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела информационной политики горсовета Татьяна ШКУРО, за данное решение проголосовали 41 депутат из 46-ти присутствовавших на сессии. На сессии отсутствовали депутаты, представляющие Компартию Украины, Блок Витренко «Народная оппозиция» и Блок Юлии Тимошенко.

Симферопольские депутаты, которые поедут на съезд в Северодонецк, имеют право голоса при принятии решений.

Всего в горсовете Симферополя 76 депутатов.