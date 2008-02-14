Партия регионов требует уволить министра культуры как ”пещерного националиста”

Партия регионов требует от Верховной Рады рассмотреть вопрос об увольнении Василия ВОВКУНА с должности министра культуры в связи с ситуацией, сложившейся в кинопрокате.

Об этом говорится в заявлении Донецкого областного отделения Партии регионов, текст которого размешен на официальном сайте партии.

В Партии регионов отмечают, что ситуация в украинском кинопрокате дошла до точки кипения. «На сегодня подавляющее большинство кинотеатров на юго-востоке страны стоят перед угрозой закрытия из-за их низкой посещаемости. Таковы последствия бездумной политики новой власти по зачистке культурного пространства от русского языка», - говорится в заявлении.

Партия регионов всецело поддерживает требования представителей кинотеатров об отмене незаконного постановления министра культуры Василия ВОВКУНА, которым запрещается выдавать прокатное удостоверение фильмам с русским дубляжом.

Члены партии считают, что действия нового министра уже обернулись огромными убытками для отечественного кинобизнеса. «Эта личность, несмотря на кратковременное пребывание на своем посту, уже вошла в историю Украины как гонитель русского языка. Пещерный националист ВОВКУН вознамерился трактовать по своему усмотрению и нормы Конституции, и решение Конституционного Суда. За это нужно нести самую суровую ответственность», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2007 года Конституционный Суд Украины принял решение относительно официального толкования положений ст. 14 Закона Украины «О кинематографии». Согласно этому решению, все иностранные фильмы перед распространением в Украине обязательно должны быть дублированы или озвучены, или субтитрованы на государственном языке. То есть, иностранные фильмы не подлежат распространению и демонстрации в Украине, если они не дублированы или не озвучены, или не субтитрованы на государственном языке.

Центральный орган исполнительной власти в области кинематографии не имеет права предоставлять ни юридическим, ни физическим лицам - субъектам кинематографии право на распространение и демонстрацию таких фильмов и выдавать соответствующее государственное удостоверение.