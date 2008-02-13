Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил двухдневный рабочий визит в Россию и возвращается в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, 12 февраля В.ЮЩЕНКО провел встречу с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в формате с глазу на глаз.

После встречи состоялось заседание украинско-российской межгосударственной комиссии, по результатам которой был подписан План действий Украина – Россия до 2009 года (первоочередные мероприятия в двусторонних отношениях) и Протокол Второго заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

Также во вторник глава Украинского государства провел встречу с главными редакторами ведущих российских СМИ.

Сегодня Президент Украины встретился с представителями украинской общины, ознакомился с деятельностью Культурного центра Украины в Москве и возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко.