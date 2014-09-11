Порошенко и Меркель обсудили вопрос имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе в условиях режима прекращения огня, в соответствии с минскими договоренностями 5 сентября. Президент Украины отметил, что вывод российских войск с территории Украины и закрытия украинско-российской границы для боевиков, вооружения и боеприпасов позволит констатировать прогресс в деэскалации и начало мирного урегулирования.

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Президент Украины также подчеркнул важность надлежащего мониторинга и верификации режима прекращения огня со стороны ОБСЕ, а также на необходимости освобождения заложников, включительно с теми, которые незаконно удерживаются в РФ.

Петр Порошенко и Ангела Меркель согласовали дальнейшие действия по европейской интеграции Украины, в частности относительно имплементации Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.