СНБО констатирует соблюдение на Донбассе режима перемирия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«По состоянию на 15 часов сегодня в районе проведения антитеррористической операции стороны соблюдают режим прекращения огня», - отметил он.

«Новые обстрелы не зафиксированы», - добавил Лысенко.

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Напомним, 9 сентября СНБО сообщил, что за время перемирия погибли 5 украинских военных, 33 получили ранения.

По словам руководителя группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, боевики и войска РФ используют перемирие для перегруппировки и разведки.

Президент Украины Петр Порошенко призвал военных быть готовыми к защите Украины, хотя имеет надежду на исполнение режима прекращения огня.