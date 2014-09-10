СНБО констатирует соблюдение на Донбассе режима перемирия
Представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности Украины Андрей Лысенко констатирует соблюдение сторонами в зоне проведения антитеррористической операции режима перемирия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал сегодня на брифинге в Киеве.
«По состоянию на 15 часов сегодня в районе проведения антитеррористической операции стороны соблюдают режим прекращения огня», - отметил он.
«Новые обстрелы не зафиксированы», - добавил Лысенко.
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Напомним, 9 сентября СНБО сообщил, что за время перемирия погибли 5 украинских военных, 33 получили ранения.
По словам руководителя группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, боевики и войска РФ используют перемирие для перегруппировки и разведки.
Президент Украины Петр Порошенко призвал военных быть готовыми к защите Украины, хотя имеет надежду на исполнение режима прекращения огня.