Тимошенко поздравляет всех с ”большой победой демократической команды”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает газовые договоренности во время визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Москву достойной победой всей демократической команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Во время визита Президента Украины в РФ все-таки принято решение об устранении всех посредников, в том числе теневых, коррумпированных, с газового рынка Украины. Я считаю, что это - большая победа демократической команды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также считает, что новые газовые договоренности между Украиной и Россией станут еще одним шагом для наведения порядка и детенизации газового рынка Украины.

«Наше правительство включится в работу по подписанию новых прямых соглашений о поставках газа между «Нафтогазом» и РАО «Газпром» и сделает все для того, чтобы восстановить мощность «Нафтогаза Украины». Это достойная победа, и я хотела бы всех поздравить, а дальше нам нужно продолжить и усилить эту работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ отметил, что во время визита В.ЮЩЕНКО в Москву все директивы, которые наработал Кабмин на внеочередном заседании 11 февраля, были реализованы и четко зафиксированы на переговорах.

Главное, по его мнению, что Украина будет рассчитываться за потребленный в октябре-декабре 2007 года газ по ценам 2007 года. В то же время, правоохранительные органы и Контрольно-ревизионное управления будут продолжать устанавливать причин, которые привели к образованию долга.

«Сейчас руководство «Нафтогаза» и «Газпрома» четко зафиксируют эти цифры (долгов – УНИАН) для того, чтобы их оформить и начать работать по расчетам», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также напомнил, что во время переговоров в Москве была задекларирована цена на природный газ в 2008 год в размере 179,5 долларов за тысячу кубометров.

«Эта цена полностью устраивает нашу сторону и больше того, российская сторона с пониманием относится к тому, что отношения между нашими государствами должны избавиться от теневых составляющих, в частности, «УкрГазЭнерго», и заключать прямые контракты на поставки газа по 179,5 долларов за тысячу кубометров газа», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на переговорах в Москве, которые проводили президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также - руководители НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Олег ДУБИНА и Алексей МИЛЛЕР, стороны договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет создано на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

По словам О.ДУБИНЫ, 14 февраля будут подписаны первые документы о создании совместных предприятий «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Кроме того, президенты Украины и России договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет погашать «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года.

Ранее «Газпром» заявлял, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. дол., а общий просроченный долг достиг 1,5 млрд. дол.