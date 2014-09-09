Der Spiegel: интеллектуалы бегут из России Путина

В статье Бенджамина Биддера под названием «Интеллектуалы бегут из России Путина», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что Илья Пономарев, как депутат, сидит только на задних скамьях российского парламента. Он также редко получает время для выступления. Но, тем не менее, он один из самых известных парламентариев в Думе. Потому что он выступает против течения, против прихлебателей Кремля. В марте Пономарев проголосовал против незаконной аннексии Крыма, единственный из 450 депутатов.

"Если я уйду, кто найдет меня? Если я останусь, кто спасет меня?" говорится в песне, которую Пономарев несколько дней назад опубликовал на своей странице в Facebook. Вскоре после этого стало известно, что он не вернется из заграничной поездки, опасаясь репрессий.

Ранее принадлежащий империи Газпром канал НТВ в прайм-тайм порочил Пономарева как предателя только потому, что он ездил в Украину.

Российские власти и правительство развернули пропагандистскую кампанию против немногих оставшихся известных противников курса Кремля в Украине. В Интернете ходят списки с именами предполагаемых «врагов отечества», в том числе многих журналистов, рок-звезд и интеллектуалов.

Автор бестселлеров Борис Акунин хочет проводить как можно меньше времени в Москве, потому что его «больше ничего не связывает с Россией Путина». Бывший вице-премьер Альфред Кох, яростный критик внешнеполитического курса Путина, из-за страха преследований переехал в Германию.

В Берлине дискуссии вызвал, прежде всего, случай Пономарева. Поскольку политик в течение многих лет является постоянным гостем немецко-российского дискуссионного форума «Петербургский диалог». Его побег показывает, насколько изменился ветер в Кремле с возвращением Путина. До 2012 года парламентарий был там желанным гостем. Во время пребывания в должности президента РФ Дмитрия Медведева Пономарев руководил инновационными проектами российского правительства. Наиболее ярким было наукоград Сколково под Москвой. По желанию Медведева, он должен был стать своего рода российской Силиконовой долиной.

Теперь из-за Сколково прокуроры выступают против него. Он читал там лекции и получил за это 750 000 долларов. Это была высокая плата, которой - как это обычно бывает в России - в то же время компенсировали лоббирование и консультации. После возвращения Путина в Кремль власти решили, что Пономарев «не читал или плохо читал лекции». Суд обязал его возместить весь гонорар. На его зарплату наложили арест – если он вернется в Россию, то не сможет больше пока покинуть страну.

От народного героя до народного предателя

Своей кампанией российское правительство хочет заставить неугодных политиков замолчать. Канал Газпрома НТВ недавно обозвал Пономарева «другом хунты», так кремлевская пропаганда называет новое правительство в Киеве. Преступление депутата: после поездки в Украину он сообщил, что там он не смог найти даже намека на предполагаемые фашистские происки – но нашел доказательства деятельности агентов российской военной разведки на востоке Украины.

Канал показал Пономарева как коррумпированного пособника «фашистов». Были заявления, что поездки Пономарева в Украину были очень прибыльными. К тому же, показывали фотографии пачек долларовых купюр. Документов для подтверждения не было.

Жертвами таких нападений государства стали также многие российские рок-звезды, которые выступили против политики Путина. Певица Диана Арбенина на концерте в Киеве попросила прощения за то, что больше российских музыкантов не поддерживает Украину. С тех пор практически все ее концерты в России отменены, говорит она.

Циркулирующие в интернете списки предполагаемых «национальных предателей» читаются, как «кто есть кто» в российском роке. Многие музыканты среди населения до сих пор имели статус народного героя, а не предателя. Это может сейчас измениться.

Их репутацию систематически уничтожают. Это показывает случай Андрея Макаревича: Певец начал свою карьеру в советское время, когда рок-музыка была бунтом. Макаревич в России – легенда. Газета на английском языке "Moscow Times" пояснила своим западным читателям значение нападений с помощью такого сравнения: «Это примерно также, если бы звезду Beatles Пола Маккартни назвали предателем и пособником террористов - только потому, что он был против войны в Ираке».

Когда начались боевые действия на Донбассе, Макаревич дал концерт для беженцев в Восточной Украине. Российское государственное телевидение представило это как фронтовое выступление перед киевскими войсками и «фашистами». Под первые аккорды «украинская армия начала интенсивный обстрел городов». В этот момент НТВ показал фотографии артиллерийского огня, в сопровождении песен певца.

Группа Макаревича называется «Машина времени». В интервью он говорит, что чувствует, будто вернулся назад во времени. Как когда-то в Советском Союзе, СМИ и общество насильственно приобщают к идеологии правительства, Россия сейчас позволила себе противостояние с остальным миром: «Мы ничему не научились, это ужасно».

На прошлой неделе Макаревич опубликовал короткий клип на YouTube. «Моя страна сошла с ума», говорится в нем. «Но я не могу ей помочь».