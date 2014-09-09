В России спешно снимают фильм о войне в "Новороссии"

Фотографии со съемок распространили пользователи социальных сетей, передает Еспресо.TV.

"На фото рашисты-журналисты снимают постановку "украинская армия пытает журналистов", - написал Игорь Тихолаз у себя на странице в "Фейсбук".

Читайте такжеРоссия будет пытаться закрыть Крым от запрещенных продуктов Путиным

В частности, отмечается, что по сюжету, "Киевская хунта" и американские наемники берут в заложники самых честных журналистов, готовых показывать только правду о борьбе "Новороссии", и вот им на выручку уже спешат благородные рыцари из донбасского ополчения".

Снимает картину режиссер Олег Джураев, творческое объединение "Белый Аист" и съемочная команда "Рассвет".