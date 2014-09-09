В России спешно снимают фильм о войне в "Новороссии"
03:49, 09 сентября 2014Политика
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Российские "художники" ускоренными темпами снимают кино о войне в "Новороссии". Съемки проходят в Калининграде, рабочее название ленты - "Правда"
В России спешно снимают фильм о войне в "Новороссии" / espreso.tv, facebook.com
Фотографии со съемок распространили пользователи социальных сетей, передает Еспресо.TV.
"На фото рашисты-журналисты снимают постановку "украинская армия пытает журналистов", - написал Игорь Тихолаз у себя на странице в "Фейсбук".
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В частности, отмечается, что по сюжету, "Киевская хунта" и американские наемники берут в заложники самых честных журналистов, готовых показывать только правду о борьбе "Новороссии", и вот им на выручку уже спешат благородные рыцари из донбасского ополчения".
Снимает картину режиссер Олег Джураев, творческое объединение "Белый Аист" и съемочная команда "Рассвет".
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