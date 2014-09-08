Пять стран затягивают процедуру принятия санкций против РФ - источник

"Именно эти страны делают все, чтобы затянуть завершение письменной процедуры", - сообщил УНИАН источник в Совете ЕС.Читайте такжеОдна из стран ЕС не хотела голосовать за санкции против РФ, но проблема решилась

Как известно, именно сегодня предложенный пакет новых санкций третьего этапа должен быть согласован в письменной процедуре странами-членами ЕС.

Ожидалось, что санкции будут опубликованы во вторник.