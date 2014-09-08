Пять стран затягивают процедуру принятия санкций против РФ - источник
20:45, 08 сентября 2014Политика
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Пять стран - Италия, Германия, Австрия, Кипр и Финляндия стали тормозом в завершении письменного процедуры принятия второго раунда экономических санкций против России.
Пять стран стали тормозом в завершении процедуры относительно принятия санкций для России/Фото: УНИАН
"Именно эти страны делают все, чтобы затянуть завершение письменной процедуры", - сообщил УНИАН источник в Совете ЕС.Читайте такжеОдна из стран ЕС не хотела голосовать за санкции против РФ, но проблема решилась
Как известно, именно сегодня предложенный пакет новых санкций третьего этапа должен быть согласован в письменной процедуре странами-членами ЕС.
Ожидалось, что санкции будут опубликованы во вторник.
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