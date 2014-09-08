НАТО: Сотрудничество с РФ проблематично, пока Кремль нарушает международные обязательства

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе видео-моста Брюссель-Москва сказал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Россия сейчас не в состоянии выступать как активный участник контактной сети НАТО-Россия. С учетом агрессии, изменения границ Украины силой нам пришлось отменить наши усилия по развитию сотрудничества с Россией, которое продолжалось достаточно успешно последнее время", - сказал он.Читайте такжеНАТО не принимало решений по пересмотру Основного акта о сотрудничестве с Россией – Расмуссен

По словам Вершбоу, практического сотрудничества между НАТО и Россией не будет до тех пор, пока Кремль не начнет соблюдать взятые на себя международные обязательства.

«Конечно, нам не желательны такие изменения в отношениях с Россией, но пока Россия не начнет соблюдать свои международные обязательства, я боюсь, что с налаживанием контактов (с Россией) проблемы будут продолжаться», - отметил он и добавил, что политические контакты будут продолжаться.

"Мы несколько месяцев назад приняли решение о приостановке практического сотрудничества с Россией, но мы при этом подчеркнули, что будем продолжать политические контакты, диалог. На данный момент у нас нет планов проведения Совета Россия-НАТО. Оно может состояться в будущем, но я испытываю достаточно большой скептицизм в необходимости его проведения", - сказал он.

Вершбоу подчеркнул, что российские войска постоянно пересекают границу с Украиной в одну и другую сторону.