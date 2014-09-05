НАТО не пересматривало Основной акт о сотрудничестве с Россией - генсек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Расмуссен заявил сегодня на пресс-конференции в рамках саммита НАТО.

Он подчеркнул, что на заседании союзники «подтвердили свои обязательства архитектуре безопасности в Европе, которая базируется на правилах».

«Мы все с этим соглашаемся и призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках этой системы безопасности, которая базируется на правилах в Европе. Мы не принимали никаких решений, которые отходят от основного акта Россия-НАТО», - заявил он.

Читайте такжеВ Уэльсе проходит саммит НАТОГенсек альянса подчеркнул, что НАТО будет придерживаться принципов этого документа в то время, когда Россия их нарушает.

Говоря о сигнале России, который направил саммит НАТО, генсек альянса выразил мнение, что принятое решение о Плане действий относительно готовности «посылает очень четкий сигнал России, что мы преданы обязательствам предпринять все необходимые шаги для предоставления эффективной защиты и безопасности нашим союзникам».

Читайте такжеСледующий саммит НАТО состоится в 2016 году в Польше«Вы увидите больше видимого присутствия (НАТО) на востоке. Это очень сильный сигнал России», - подчеркнул Расмуссен.

Накануне саммита НАТО Польша, Латвия, Литва, Эстония и Канада предложили расторгнуть Основополагающий акт о сотрудничестве России и НАТО. Такое решение позволило бы увеличить количество военных, которых альянс может размещать на территориях государств восточной Европы.