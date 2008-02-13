Украина готова содействовать вступлению России в ВТО
00:10, 13 февраля 2008Политика
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Это поможет решить все проблемные вопросы
Украина готова содействовать вступлению России во Всемирную торговую организацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы Россия как можно быстрее стала членом ВТО, и пообещал содействие в этом процессе.
Президент Украины высказал мнение, что это поможет решить все проблемные вопросы в торгово-экономических отношениях двух стран.
В то же время В.ЮЩЕНКО высоко оценил уровень существующих торгово-экономических отношений между Украиной и Россией.
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